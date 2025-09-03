Jocelyn Chew, 1992 senesinde Kanada’da doğdu. Annesi Çinli, babası ise İzlandalı olan Chew, bu kültürel çeşitliliğiyle dikkat çeken bir görünüme sahip.

Modellik kariyerine genç yaşlarda başlayan Chew, sadece fiziğiyle değil, farklı kültürleri temsil edebilen duruşuyla da uluslararası podyumlarda kendine yer buldu.

Modellik dışında, Jocelyn Chew sosyal medya dünyasında da oldukça etkili bir isim. Instagram başta olmak üzere çeşitli platformlarda on binlerce takipçisi olan Chew, yaşam tarzı, moda tercihleri ve seyahatleriyle geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle genç kadın takipçileri arasında ilham veren bir figür olarak öne çıkıyor.

Kariyerine Asya pazarında başlayan Chew; Singapur, Hong Kong ve Yunanistan gibi birçok ülkede podyumda yer aldı.

Global çapta tanınması ise ABD yapımı “The Face” yarışmasıyla gerçekleşti. Bu yarışmada Naomi Campbell gibi efsane isimlerle çalışma fırsatı bulan Chew, profesyonelliğiyle kısa zamanda dikkatleri üzerine çekti. Yarışmadan sonra hem podyumlarda hem de dijital platformlarda popülerliği hızla arttı.