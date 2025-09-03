Yozgat Şehir Hastanesinde uygulanan “Yamane” tekniği ameliyatı görme kaybı yaşayan bir hastanın yeniden hayata umutla bakmasına vesile oldu.

Yaklaşık 45 yıl önce daha 9 yaşındayken gözüne aldığı travma sonucu görmesini kaybeden hasta, bu süreçten sonra hayatını tek gözüyle sürdürmek zorunda kaldı. Uzun yılların ardından, görme umuduyla Yozgat Şehir Hastanesi’ne başvurdu.

Ameliyatı gerçekleştiren Operatör Dr. Ahmet Sefa Duman, “Hastamız travmaya bağlı olarak doğal merceğini kaybetmişti. Ameliyat öncesi yapılan değerlendirmelerde kapsül desteğinin bulunmadığını gördük. Bu özel durumda modern cerrahi yöntemlerden biri olan Yamane tekniği kullanılarak göze yapay mercek yerleştirildi” ifadelerini kullandı.

Başarılı geçen ameliyat sonrası hasta yeniden görmeye başladı.

Hasta duygularını, “Uzun yıllar sonra iki gözümle birden görebilmenin sevincini yaşıyorum” sözleriyle ifade etti. Ayrıca, görme gücünü kazanması sayesinde ilk kez sürücü ehliyeti alarak hayatında yeni bir sayfa açtı.