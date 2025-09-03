Devrilen beton mikseri pompasının altında kalan 26 yaşındaki işçi hayatını yitirdi.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde gerçekleşen iş kazasında, devrilen beton mikseri pompası inşaatta çalışan 26 yaşındaki bir işçinin ölümüne neden oldu.

Acı olay, Altınordu ilçesine bağlı Karacaömer Mahallesi’nde bulunan bir inşaat sahasında gerçekleşti. İddiaya göre, inşaata beton aktarımı yapıldığı sırada mikser pompası henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Devrilen ağır ekipman, o sırada çalışma alanında bulunan Halil İbrahim Gördü’ye çarptı.

Kazayı gören işçilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, genç işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Halil İbrahim Gördü’nün cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.