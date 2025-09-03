Çeliksoy, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in defalarca “okullarda kayıt ücreti alınmayacak” açıklamasına rağmen, sahada tam tersi uygulamaların görüldüğünü ifade etti.

Sendikaya ulaşan şikâyetlere göre, bağış yapmayan velilerin çocuklarının kaydının yapılmadığını ya da zorluklarla engellendiğini kaydeden Çeliksoy, bazı okul idarecilerinin velilere tehditkâr tavırlar sergilediğini aktardı. Velilerden para dışında kırtasiye, temizlik malzemeleri ve A4 kağıdı gibi ürünler de istendiğini dile getirdi.

“Eğitim Hakkı Pazarlık Konusu Yapılamaz”

Çeliksoy, eğitim hakkının anayasal güvence altında olduğunu hatırlatarak, kayıt sırasında velilerden zorla para veya malzeme talep edilmesinin hukuka ve anayasaya aykırı olduğunu vurguladı.

Çeliksoy, "Okul müdürlerinin asli görevi velilerden para toplamak değil; çocuklarımızı geleceğe hazırlamaktır. Velilerimize çağrımız, zorla bağış talep eden okul idarelerine boyun eğmemeleridir. Bu uygulamaları belgelendirerek ilgili mercilere ve sendikamıza bildirin. Çocuklarımızın eğitim hakkı pazarlık konusu yapılamaz, hiçbir makamın keyfine bırakılamaz" ifadelerini kullandı.

“Milli Eğitim Bakanlığı Daha Kararlı Olmalı”

Yaşanan durumun Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatlarının sahada hiçe sayıldığı anlamına geldiğini belirten Çeliksoy, şu değerlendirmelerde bulundu: "İl Milli Eğitim Müdürlükleri bu tabloya sessiz kalarak fiilen yanlışların ortağı olmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, bu hukuksuzluklara son vermek için daha net, caydırıcı ve kararlı bir duruş sergilemek zorundadır."

Okulların temizlik, kırtasiye ve diğer giderlerinin düzenli ödeneklerle karşılanması gerektiğini ifade eden Çeliksoy, Yurt Eğitim Sen olarak milletin alın terine, velilerin onuruna ve çocukların eğitim hakkına sahip çıkmaya devam edeceklerini, eğitim kurumlarının ticarethane gibi görülmesine asla müsaade etmeyeceklerini belirtti.