Sivas’ta genç yaşta hayatını kaybeden Türkseven , sevenlerini ve yakınlarını derin bir yasa boğdu.
Edinilen bilgilere göre Türkseven’in cenazesi, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Ay Yıldız Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra, Yukarı Tekke 89. Ada Sıra Mezarlığı’na defnedilecek.
Yunus Emre Türkmen'in vefatı yerel basında ve sosyal medyada oldukça ses getirdi. Özellikle genç yaşta gerçekleşen vefat, kentte büyük üzüntü yarattı.
Henüz Türkseven’in ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.
Cenaze törenine katılmak isteyenler için resmi kaynaklardan paylaşılan tek bilgi; törenin Ay Yıldız Camii’nde saat 13.00’te başlayacağı ve defin işlemlerinin Yukarı Tekke Mezarlığı’nda yapılacağı yönünde.