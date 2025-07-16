Öztürk, hayvanlarının bakımını veteriner gözetiminde düzenli olarak yaptığını söyledi.

Hayvan Çiftliği (2)

Özellikle hafta sonları deve kuşlarını görmek için çok sayıda ziyaretçinin çiftliğine geldiğini anlatan Öztürk, bundan memnun olduğunu ifade etti.

Hayvan Çiftliği (4)

Hayvanlara çocukluğundan beri ilgi duyduğunu anlatan Öztürk, "Özellikle çocukların hayvanlarla büyümesi, onların gelişimine katkı sağlıyor. Hayvan sevgisinin küçük yaşta kazandırılması önemli" dedi.

Hayvan Çiftliği (6)

Ziyaretçilerin hayvanlarla fotoğraf çektirdiğini kaydeden Öztürk, "Deve kuşları Sorgun ve Yozgat bölgesinden ilgi görüyor. Şu an 25 kişilik bir yumurta bekleme listemiz var. Yumurtlamaya başladıklarında bu kişilere yumurtaları ulaştıracağız. Deve kuşu sayısını artırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayvan Çiftliği (5)

Öztürk, çiftliğinde köpek, at, inek, su kaplumbağası ve kedi gibi farklı birçok hayvanın bulunduğunu, bazılarını ticari, bazılarını ise tamamen hobi amaçlı beslediğini belirtti.

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Hayvan Çiftliği (1)

Uzun vadede hayvanat bahçesi kurmak istediklerini aktaran Öztürk, şunları kaydetti: "Yozgat'ta, belediye ve Valilik destekli bir hayvanat bahçesi kurmak istiyoruz. Ancak bu işin prosedürleri oldukça ağır. Yine de deve kuşlarına gösterilen ilgi bizi bu yöne teşvik ediyor. İnsanlar görmek istiyor, telefonlarımız susmuyor desek yeridir. Bu nedenle hayvanat bahçesi fikrini ilerleyen dönemde ciddi şekilde değerlendirmek istiyoruz."

Kaynak: AA