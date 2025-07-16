Sarıkaya-Yozgat Kaç Km?
Ulaşım rahat ve kısadır ortalama 45-50 dk içerisinde gidilir.
Sarıkaya, Yozgat'ın kuzeyinde yer alır. Kaplıcaları ile ünlü bilinen sıcak su kaynaklarından beslenerek bu suların sağlık üzerindeki faydaları öne çıkıyor. Sarıkaya Kaplıcaları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Sarıkaya Yozgatta mı?
Sarıkaya ilçesi Yozgat topraklarının Güneydoğusuna yakın kesimlerinde bulunmaktadır.
Yozgat-Sarıkaya Otobüsle Ulaşım Kaç Saat?
Ortalama 1 saat 15 dakikadır.
Yozgat-Sarıkaya Otobüs Fiyatları?
200 TL.