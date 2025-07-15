Yozgat’ta Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "GSB Gençlik Yaz Kulübü" faaliyetlerine katılan çocuk ve gençler hem öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

Yaz tatilini Yozgat’ta geçiren çocuk ve gençler, dene-yap atölyesi, akıl oyunları, resim, ebru, gitar gibi kurslara katılarak hem öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

Okulların tatil olmasıyla birlikte Yozgat Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlerin boş zamanlarını değerlendirmeleri için açılan kurslar yoğun ilgi görüyor.

Açılan kurslar gençlerin yeteneklerini geliştirirken yaz tatillerini de dolu dolu geçirmesini sağlıyor.

Tüm gençleri yetenekli oldukları kurslara davet eden Gençlik Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, “Gençlerimizin ve çocuklarımızın okul dışında kalan zamanlarını gençlik merkezlerinde geçirmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençler ve çocuk bizim geleceğimiz. Devletimizin bütün imkanlarıyla yanlarındayız. Deneyap atölyelerimiz, akıl zeka, bağlama, keman, geri dönüşüm, resim ve ebru gibi kültürel ve sanatlar kurslarımız var. Gençlerimiz istediği takdirde ve yeterli sayıya ulaşıldığında her türlü sanatsal kurs açmak düşüncesindeyiz” dedi.

Gençleri etkinliklere katılmaya davet eden yetkililer, “Çocuklar, gençlik merkezlerimize geldiklerinde sadece eğlenmekle kalmıyor, burada kişisel gelişimlerini de olumlu yönde etkileyecek faaliyetler yapıyoruz. Liderlerimizin öncülüğünde hem il merkezinde hem bütün ilçelerimizde GSB Gençlik Yaz Kulübü faaliyetlerimiz devam ediyor. Gençlik merkezlerimiz okulların kapanmasıyla cıvıl cıvıl ve daha hareketli. Burası gençlerin ve çocukların yeri. Gençlik merkezimiz gençlerle güzel. Bütün gençlerimizi yaz tatilinde merkezlerimize bekliyorum. Ailelerimize çağrıda bulunuyorum, lütfen çocuklarınızı buralara getirin. Güçlü yarınlar için gençlik merkezimiz gençlerimizin yanında” şeklinde konuştu.