Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışık ihlali sonucu iki araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaza, Aydın-İzmir Karayolu üzerindeki otoban kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Belçika plakalı 1 TDP 554 ticari araç, İzmir istikametinden otobana bağlanmak isterken kavşakta dönüş manevrası yaptı. Bu sırada kavşak içindeki kırmızı ışığı fark edemeyen sürücü, ihlal yaparak yola çıktı ve Aydın istikametine seyreden 09 AGT 094 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın Etkisiyle Araçlar Savruldu

Kaza sonrası her iki araç da çarpmanın etkisiyle yol kenarına savruldu. Otomobil sürücüsü G.T. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücülerden 'Akıllı Kavşak' Talebi

Kaza sonrası trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak, ikinci bir kazanın yaşanmaması için yoğun çaba sarf etti. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kazaya tanık olan bazı sürücüler, otoban kavşağına "akıllı kavşak sistemi" getirilmesini talep etti. “Bu bölgede sık sık kaza oluyor. Yabancı plakalı ya da şehir dışından gelen araçlar ışıkları fark etmiyor. Akıllı kavşak sanıp yola çıkıyorlar” diyerek yetkililere çağrıda bulundular.