Devlet, Yozgat dahil 81 ilde vatandaşlara devlet garantili faizsiz konut finansmanı imkânı sunuyor. Emlak Katılım ile ev sahibi olmak kolaylaşacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Emlak Katılım, tasarruf finansmanı sistemiyle vatandaşların konut sahibi olmasını destek sağlıyor. Dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik uygulama, birikim tamamlandıktan sonra kalan tutarı faizsiz olarak karşılıyor. Böylece kredi kullanımı ve ek maliyetler ortadan kalkıyor.

Planlanan yeni sistem, ülke genelindeki tüm illerde uygulanacak. Yozgat’taki vatandaşlar da faiz yükü olmadan ev sahibi olabilecek. Ekonomik zorluk yaşayan aileler için önemli bir fırsat olarak öne çıkan model, kendi bütçesine uygun ödeme planları sunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da düzenlenen programda uygulamayı duyurdu. Kurum, barınma hakkının sosyal devletin temel görevlerinden biri olduğunu belirterek, “Ev, insanlarımızın huzur ve mutluluğunun merkezidir. Herkes için yuva, herkes için umut” dedi.

Bakan Kurum, 2002’den bu yana yürütülen 50 bin ve 100 bin sosyal konut projeleri, İlk Evim Projesi ve Yarısı Bizden Kampanyası ile vatandaşların yanında olduklarını hatırlattı. Yeni uygulamanın, ev sahibi olmayan vatandaşlar için köklü bir çözüm sunmayı hedeflediğini ifade etti.