Ziyaret sırasında Bozkurt, ilçede yürütülen projeler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çalışmalar hakkında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Bozkurt, Bakan Bak ve Başkan İbiş’e destekleri ve değerli zamanları için teşekkür ederek, “Her fırsatta ilçemizin yanında olan, katkı ve destekleriyle bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sayın Yusuf İbiş başkanımıza da gönülden teşekkür ediyorum. İlçemize duyduğu ilgi ve sunduğu destek bizler için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.