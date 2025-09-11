Yozgat’ta 19 Eylül Gaziler Günü hazırlıkları toplantısıyla planlandı.

Yozgat Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda 19 Eylül Gaziler Günü programının planlanmasına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Müdürü Arif Topal ile çeşitli kamu kurum müdürleri de katıldı.

Toplantıda, Gaziler Günü’nün anlam ve önemine uygun şekilde düzenlenmesi için yapılacak hazırlıklar ele alındı ve ilgili kurumların koordineli çalışması sağlandı.

Katılımcılar, programın organizasyonu ve etkinliklerin akışı hakkında görüş alışverişinde bulunarak, Gaziler Günü’nün etkili ve düzenli bir şekilde kutlanabilmesi için planlamalar yaptı.