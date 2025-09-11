ABD merkezli fast food devi Yum! Brands, Türkiye'deki KFC ve Pizza Hut restoranları için İş Gıda ile olan sözleşmesini feshetmişti. Bu yıl başından beri Türkiye'deki faaliyetlerini durduran KFC, geri döndüğünü bildirdi.

Uzun zamandır Türkiye pazarında faaliyette bulunmayan KFC, yeni bir anlaşmayla tekrar Türkiye'de hizmet vermeye hazırlanıyor. ABD merkezli Yum! Brands’a ait olan fast food zinciri, Türkiye operasyonlarını yeni bir işletmeciyle sürdürecek.

Türkiye Gazetesi’nde verilen habere göre, KFC’nin Türkiye’deki yeni franchise hakları, HD İskender, Pidem ve Makarnam gibi markaları bünyesinde barındıran HD Holding’e geçti. Taraflar arasında imzalanan anlaşmayla birlikte HD Holding, KFC’nin Türkiye’deki tüm operasyonlarını üstlenecek.

HD Holding ile yapılan anlaşma kapsamında KFC restoranlarının yeniden faaliyete geçeceği belirtiliyor. İlk şubelerin açılış tarihi olarak 2025 yılının sonu planlanıyor.

KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye'deki önceki işletmecisi İş Gıda A.Ş. ile olan franchise sözleşmesi, Yum! Brands tarafından 2024 yılı sonunda feshedilmişti. Fesih kararının gerekçesi olarak, İş Gıda’nın belirlenen operasyonel kalite standartlarını karşılayamaması gösterilmişti. Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner, “Yetkin ve kararlı franchise ortaklarına sahibiz, ancak İş Gıda standartlarımıza uyum sağlayamadı” açıklamasında bulunmuştu.