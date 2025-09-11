Devlet Su İşleri (DSİ) 123. Şube Müdürü Nurettin Şenol, Sorgun’da yapımı devam eden Araplı Göleti inşaatında incelemelerde bulundu.
Şenol, gölet inşaatında çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, projenin tamamlanmasıyla birlikte 3 bin 530 dekar tarım arazisinin basınçlı borulu sistemlerle sulanmasının hedeflendiğini söyledi.
Araplı Göleti’nin bölge tarımı için büyük önem taşıdığını vurgulayan Şenol, projenin tamamlanmasının üreticilerin verimliliğini artıracağını kaydetti.
Muhabir: Sema Nur Koçaker