Denetimlerin amacı, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve olası risklerin önüne geçmek oldu.

Tek Tek Kontrol Edildi

İl merkezi ve 13 ilçede yürütülen çalışmalarda, 202 okul ve çevresi ile 125 yurt ve çevresi denetlendi. Öğrencilerin yoğun bulunduğu bölgelerde emniyetin aldığı tedbirler dikkat çekti.

Binlerce Kişi ve Araç Sorgulandı

Denetimler sırasında 3 bin 866 şahıs ve bin 56 araç sorgulandı. Kurallara uymayan araç sürücülerine yönelik işlem yapılırken, toplamda 118 araca cezai işlem uygulandı.

Tedbirler Devam Edecek

Yozgat Valiliği, öğrencilerin huzur ve güvenliği için bu tür denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.