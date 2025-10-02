Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kadışehri İlçe Millî Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şube Müdürleri İsmail Karataş ve Satılmış Şahin ile birlikte İlçe Müftüsü Ender Çengel’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, din görevlilerinin topluma rehberlik eden önemli rolleri ve haftanın anlamı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. İlçe Millî Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, din görevlilerinin eğitim ve rehberlik hizmetlerinin toplum için büyük değer taşıdığını vurguladı.

Ayrıca, camilerin mihrabından, minberinden, kürsüsünden, minaresinden ve Kur’an kurslarından yükselen sesin sahibi tüm din görevlilerinin “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” kutlanarak, ahirete irtihal eden hademe-i hayrata Allah’tan rahmet, hayatta olanların ise sıhhat ve afiyet içinde daha nice hizmetlerde bulunmaları temenni edildi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette karşılıklı iyi dilekler paylaşıldı ve haftanın anlam ve önemi üzerine sohbet edildi.