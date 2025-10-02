Boğazlıyan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Şükran Ana İlkokulu ve Ortaokulu’nda yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikatın amacı, öğrencilerin güvenlik bilincini artırmak olarak açıklandı. Etkinlikte itfaiye ekipleri, yangın söndürme tekniklerini ve acil durumlarda insan kurtarma çalışmalarını uygulamalı olarak gösterdi.

Öğrenciler, tatbikatı büyük bir ilgiyle takip ederken, zaman zaman uygulamalara katılarak yangın anında nasıl davranmaları gerektiğini öğrendi.

Okul yönetimi, etkinliğin hem öğretici hem de eğlenceli geçtiğini belirterek, öğrencilerin güvenlik bilinci açısından önemli kazanımlar elde ettiklerini ifade etti.

Tatbikatın sonunda öğrenciler, Boğazlıyan İtfaiyesi ekiplerini alkışlarla uğurladı.