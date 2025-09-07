Çorum’un Alaca ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya uçan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Araçta bulunan vatandaşların bir düğün merasimine katılmak için Yozgat’a gittiği öğrenildi.

Kaza, Sungurlu-Yozgat karayolu Alaca ilçesine Kuyluş köyü mevkiinde gerçekleşti.

Alınan bilgilere, düğün merasimine katılmak için Çorum’un Sungurlu ilçesinden Yozgat’a giden vatandaşların bulunduğu, Arap Burak Aşan idaresindeki 19 AEN 283 plakalı Volkswagen plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan Yaşar Aşan, Enes Taha Aşan, Nurgül Aşan ve Caferiye Aşan (76) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Caferiye Aşan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlattı.