Hava sıcaklıklarının ani düşüşü ve özellikle gece saatlerinde etkili olan soğuk, Yozgat’ta vatandaşları aktarlara yönlendirdi. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, doğal ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

Uzun yıllardır Yozgat’ta aktarlık yapan Fahri Yenice, soğuk havalarda vücut direncini artırmak için yıllardır pekmez, ceviz ve tahin üçlüsünü tükettiğini belirtti.

Yenice, bu doğal karışımı düzenli kullandığı için yıllardır gribal enfeksiyonlara yakalanmadığını söyledi.

Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte bağışıklık sistemini korumanın önemli olduğunu vurgulayan Yenice, Yozgat’ta havalar soğumaya başladı mı insanlar doğal ürünlere yöneldiğini söyledi.

Vatandaşların özellikle son günlerde soğuk algınlığına karşı bitkisel karışımlar ve doğal ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Yenice, zencefil, zerdeçal, ıhlamur ve adaçayına da talebin arttığını belirtti. Yenice, kış aylarında en çok talep gören ürünlerin başında ıhlamur, kuşburnu, tarçın ve hatmi çiçeğinin geldiğini ifade etti.