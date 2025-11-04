İl merkezi ve ilçelerdeki kız öğrenci yurtları çevresinde yapılan kontrollerde yüzlerce kişi ve araç sorgulandı.

Denetimler Sıklaştırıldı

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bin 552 şahıs ve 264 araç sorgulandı. Kontroller sonucunda 69 araca cezai işlem uygulandı. Valilik, denetimlerin öğrenci yurtları çevresinde güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla düzenli olarak sürdürüldüğünü belirtti.

“Öğrenciler İçin Güvenli Bir Çevre”

Valilik açıklamasında, “Üniversite Polisi” uygulamasının özellikle öğrencilerin huzur ve güvenliğini korumaya yönelik olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, umuma açık mekanlarda ve yurt çevrelerinde yapılan denetimlerin devam edeceği bildirildi.