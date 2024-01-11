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Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, Aydıncık Anaokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere doğal taşları tanıtan Kooperatif Başkanı Nimet Türker, öğrencilerle birlikte bileklik yaptı.

Minik öğrencilerle eğlenceli bir etkinlik geçirdiklerini belirten Başkan Türker, “Bugün de miniklere taşlarımızı tanıttık. Bilginler Sınıfı ve Çalışkan Arılar Sınıfı’nda minik öğrencilere Yozgat'ın değerli taşları ametist, akik ve kalsedon taşımızı anlattık. Çok eğlenceli geçen derste çocuklar soruları ile çok meraklıydı. En keyifli tarafı ise taşlardan aldıkları enerji ve onlara sürpriz, hediye doğal taş bileklikleri takmaları oldu. Masume öğretmen ve Kıymet öğretmene bu güzel etkinlik için teşekkür ederiz” dedi.

EN DEĞERLİ TAŞ: AMETİST

Yörede çıkan taşlar içerisinde en değerlisinin ametist taşı olduğuna vurgu yapan Türker, “Onun yanı sıra orijinal akik taşlarımız var, kalsedon, jasper taşları az da olsa çıkmaktadır. Biz onların hepsini işliyoruz, kişiye özel takılar üretiyoruz. Taşın pozitif enerjisi de bilimsel olarak kanıtlandı. Şifalı yönleri vardır. Ametist taşının vücuttaki negatif elektrik yükünü aldığı ve pozitif enerji verdiği bilinmektedir. Biz de insanlara satışını, tanıtımı yaparken taşların nelere faydalı olduklarını anlatıyoruz” ifadelerini kullandı.