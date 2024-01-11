AK Parti’de belediye başkan adayları tanıtımının ardından yerel seçim beyannamesi ay sonunda kamuoyuyla paylaşılacak.

Başkan adayı 15’inde açıklanacak 2

31 Mart'taki yerel seçim öncesi 7 Ocak'ta 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adayını açıklayan AK Parti'nin 17'si büyükşehir olmak üzere Yozgat’ında aralarında bulunduğu 48 adayını ise 15 Ocak Pazartesi günü ATO Congresium'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyuracak.

Başkan adayı 15’inde açıklanacak 1

Yozgat merak ediyor! Yozgat merak ediyor!

Yerel seçim beyannamesi ise ay sonuna doğru Genel Merkez binasının karşısında inşa edilen konferans salonunda kamuoyuyla paylaşılacak. Tüm adaylar açıklandıktan sonra Ankara Spor Salonu'nda geniş katılımlı bir programın yapılması da planlanıyor.

Kaynak: İHA