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Tebliğe bağlı olarak hazırlanan 2023-2024 Başvuru Dönemi Tarıma Dayalı Yatırımlar Uygulama Esasları ve ekleri Tarım Reformu Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayınlandı.

Başvurular www.tarimorman.gov.tr adresinden şahsi olarak yapılacak olup; 03 Ocak 2024 tarihinde başlayıp 19 Şubat 2024 tarihi 23:59’da son bulacak.

Konu ile alakalı Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) yürütülmekte ve yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği sağlanacak” ifadelerine yer verildi.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesine Yönelik Yatırım Konular hakkında şu bilgiler verildi: “Tarımsal ürünlerin işlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırımlar, Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar, Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, Paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar.”

Hibeye esas proje tutarı ise şu şekilde: “Yeni tesis, 14 milyon lira. Kısmen yapılmış (tamamlama), 12 milyon lira. Kapasite artırımı, 10 milyon lira. Teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon, 10 milyon lira olarak belirlendi.

Açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verildi: Hibeye esas proje tutarı alt limiti 3 bin lira, Hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilir. Kalan yüzde 50’lik tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür. Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır. Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesine yönelik yatırım konuları, Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları, Arıcılık ve arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik yatırımlar, Bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları (Akıllı Tarım Uygulamaları), El sanatları (Zanaatkârlık) ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar, İpek böceği yetiştiriciliği tesisi yatırımları, Su ürünleri yetiştiriciliği yatırımları, Makine parkları yatırımları, Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği (İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması) yatırımları. Tüm yatırımlar, 3 milyon lira. Hibeye esas proje tutarı alt limiti 100 bin liradır. Hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilir. Kalan yüzde 50’lik tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür. Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır. Yatırım süresi, Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi Kasım ayının son iş günüdür. Teknik destek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, İl Proje Yürütme Biriminden teknik destek ve bilgi alınabilir.”