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IBAN üzerinden ödeme yapan vatandaşlar için uzmanlar uyarıda bulundu. Bu ödeme yöntemi, farkında olmadan suçlara bulaşma riski taşıyor ve vatandaşları başlarına bela sokabilir. Özellikle kuaför, giyim ve benzer sektörlerde faaliyet gösteren esnaflar, kredi kartı komisyonlarından kaçınmak adına doğrudan IBAN yoluyla para almaktan kaçınmamaktadır. Ancak, bu tercih edilen yöntem, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlara ortak olma riskini beraberinde getirebilmektedir.

Avukat Saadet Kartı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu yöntemin suçların işlenmesinde kullanıldığını ve vatandaşların bilmeden risk altına girebileceğini vurguladı. Özellikle ensonhaber'de yer alan habere göre, IBAN üzerinden para gönderimi yaparken suça ortak olma riski bulunduğu belirtiliyor ve uzmanlar vatandaşları bu konuda uyarıyor.

Uzmanlar, IBAN üzerinden işletmelere para gönderen vatandaşları özellikle bakkal, market ve yerel esnaflara yönlendiren bir uygulamadan kaçınmaları konusunda uyarıyor. Kredi kartı ödemelerinde komisyon kesintisi bilincinde olan esnaflar, IBAN üzerinden ödeme almaya başlamışlardır. Ancak, müşterilerin bu noktada suça ortak olabileceği belirtiliyor.

Paraların işletmeler aracılığıyla sisteme yüklenmesi ve IBAN üzerinden para gönderilmesi durumunda, müşterilerin suçlu durumunda olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, online alışverişlerde IBAN'a para gönderirken dikkatli olunması gerektiği ve dolandırılma riskiyle karşı karşıya kalınabileceği vurgulanıyor.

Uzmanlar, özellikle banka hesabı bulunan kişilere, IBAN veya benzeri ödeme yöntemlerinden kaçınmaları konusunda dikkatli olmalarını öneriyor. Ödeme yapılan aracın seçiminin önemine vurgu yaparak, vatandaşları olası kötü durumların önüne geçmeleri için uyarıyorlar. Kurum veya kuruluşlara para gönderilirken açıklama kısmına yazılacak metnin de büyük bir öneme sahip olduğunu belirten uzmanlar, kira ödemelerinde dahi ödeme tipinin doğru seçilmesi gerektiğini paylaşıyor.