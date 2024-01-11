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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında Kazankaya Projesi hakkında toplantı düzenlendi.

Vali Mehmet Ali Özkan, Aydıncık’ta bulunan ve ülkenin büyük kanyonları arasında yer alan Kazankaya Kanyonu turizme kazandırıldığını söyledi.

Bölgenin eko turizm potansiyelinin geliştirilerek yerli ve yabancı turistler için alternatif turizm rotası oluşturulması amacıyla başlatılan çalışmalarla ilgili bilgiler verilen toplantıda Kazankaya Proje Ekibi tarafından bölgede yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.