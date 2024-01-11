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Aydıncık ilçesinde, doğalgaz altyapı çalışmalarından dolayı hasar gören yolların onarım çalışmaları belediye ekipleri tarımdan devam ediyor.

Doğalgaz çalışmaları esnasında ilçe merkezinde bozulan kilit parke taşların onaraım çalışmaları belediye tarafından yapılıyor.

İlçede devam eden doğalgaz çalışmaları kapsamında, tahrip olan yolların tamir işlemleri çalışmaları başlandı.

Yapılan yol tamir çalışmaları ile yolların bozulan kısımlarının kazıları yapılmakta ve akabinde kilit parke döşeme işlemleri gerçekleştirilmekte. Yapım ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Koçak, “Doğalgaz çalışmalarımızın tamamlandığı yol güzergahlarında hiç beklemeden yol tamirlerine başladık. Çünkü bu haliyle gerek araçlar gerekse vatandaşlarımız mağduriyetler yaşıyorlar. Bu sebeple olumsuz durumları ortadan kaldırmak adına yol tamirlerimize öncelik verdik. Ekiplerimizle birlikte kilit parke döşeme işlemlerini biran önce bitirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.