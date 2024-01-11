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Yozgat, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'in kapsamlı ziyaretiyle bir kez daha birlik ve beraberlik ruhuyla dolup taştı. AK Parti İl Başkanı Çelebi Altuntaş, yapılan ziyaretin Yozgat için büyük bir kazanç olduğunu belirterek, birlikte çalışmanın şehre daha fazla kazanç getireceğine vurgu yaptı.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantılarda tarım ve ormancılık alanındaki stratejiler ele alınırken, Yozgat'ın bu sektörlerdeki potansiyeli üzerinde duruldu.

AK Parti İl Başkanı Çelebi Altuntaş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Bakan Yardımcımız Ebubekir Gizligider'in Yozgat'a gösterdiği ilgi ve alaka bizi ziyadesiyle memnun etti. Birlik ve beraberliğimiz sayesinde Yozgat, her geçen gün daha da kazançlı bir hale geliyor. Bakan yardımcımızın şehrimize katkılarıyla birlikte tarım ve ormancılık alanındaki projelerimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.

“ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK”

Altuntaş, Yozgat'ın tarım ve ormancılık potansiyelinin daha etkin bir şekilde değerlendirileceğine inandıklarını ifade ederek, "Birlikte çalışmanın, ortak akıl ile hareket etmenin şehrimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yozgat'ı daha yaşanabilir, daha kalkınmış bir şehir haline getirmek adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yozgatlıların da birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Altuntaş, "Halkımızın desteği ve katkıları olmadan, birlik içinde olmadan başarılı olmamız mümkün değil. Yozgatlı hemşehrilerimizle el ele, gönül gönüle, daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Yozgat için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

“ÇALIŞMALARIN BEDELİ 166 MİLYON”

İl Başkanı Çelebi Altuntaş, Bakan Yardımcısı Gizligider'in il genelindeki çalışmaları titizlikle izlediğini belirterek, şehrin kalkınması adına yapılan faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.

Altuntaş; “Bakan yardımcımız Yozgat’ımızın birçok bölgesinde yapılan çalışmalarında yakın takipçisi. Bu durum bizleri fazlasıyla memnun etti. Geçmiş yıllarda yapılması planlanan ama yapımı yılan hikayesine dönen İnandık Barajında su tutulma seviyesine ulaşması ne mutlu ki AK Parti döneminde yapıldı. Bu müjdeyi hemşerilerimizle paylaşmakta bizlere nasip oldu. İnandık Barajının yanı sıra bakanlık tarafından sözleşmeleri imzalanmış ve yapımına başlanmış olan Aydıncık Kösrelik Köyü Endirizli Deresi taşkın kontrol inşaatı, Sorgun Çiğdemli Kasabası Devekaya Deresi taşkın koruma inşaatı, Yenifakılı Fehimli Köyü 1 ve 2 Nolu Dereleri Taşkın Kontrolü 2. kısım taşkın koruma inşaatı, Yerköy Yenimahalle Sulaması Deliceırmak geçişleri inşaat çalışmalarının toplam maliyeti yaklaşık 166 milyon lira. Biliyoruz ki bakan yardımcımız ile yaptığımız istişareler sonrasında memleketimize yapılacak yatırımlar her geçen gün artacak” ifadelerini kullandı.

“YOZGAT İÇİN DERTLENİYOR YOZGAT İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Yozgat’ın devlet yatırımları ile adeta şantiye alanına döndüğüne dikkat çeken Altuntaş; “Memleketimizde yapımı devam eden birçok büyük proje var. Bu projelerin takibini Milletvekillerimiz Abdülkadir Akgül ve Süleyman Şahan bey önderliğinde sürdürüyoruz. Yozgat için dertleniyor Yozgat için çalışıyoruz. Vekillerimizde memleketimiz için katkı sağlayacak birçok girişimde bulunuyorlar bu vesileyle kendilerine çalışma ve gayretlerinden ötürü çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.