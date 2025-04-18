Satışa konu taşınmaza ilişkin detaylar ve artırma koşulları, UYAP'ın resmî satış portalı olan esatis.uyap.gov.tr adresinden görüntülenebiliyor.

Satışa çıkarılan taşınmaz, Yozgat merkez ilçesi Yukarinohutlu 2. Mıntıka Mahallesi'nde yer alan Eskipazar Mahallesi 2. Mıntıka 680 ada, 13 nolu parsel üzerinde konumlanıyor. G Blok, 1. kat, 4 numaralı daire olarak kayıtlı olan konutun yüzölçümü 110 metrekare olup, toplam parsel büyüklüğü 5 bin 502,77 metrekare olarak bildirildi.

İmar durumu açısından taşınmazın 24 Nisan 1994 tarihinde yapı ruhsatı, 28 Nisan 1995 tarihinde tadilat ruhsatı ve 16 Temmuz 2001 tarihinde yenileme ruhsatı aldığı kaydedildi. Meskenin arsa payı 2/164 olarak belirlenirken, KDV oranı ise yüzde 1 olarak uygulanacak.

Dairenin muhammen bedeli 1 milyon 687 bin lira olarak açıklanırken, taşınmazın açık artırma usulüyle satış işlemleri iki aşamada gerçekleştirilecek. Birinci artırma 16 Haziran 2025 saat 13.37’de başlayıp, 23 Haziran 2025 saat 13.37’de sona erecek. İkinci artırma ise 16 Temmuz 2025’te başlayacak ve 23 Temmuz 2025 tarihinde aynı saatte tamamlanacak.

Satışa ilişkin görsellere ve ayrıntılı bilgilere, esatis.uyap.gov.tr adresinden 2024/4385 esas numarasıyla erişim sağlanabiliyor.