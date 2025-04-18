18 Nisan 2025 itibarıyla, en düşük faizli ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi veren bankalar belirlendi. 100 bin TL ihtiyaç kredisi, 1 milyon TL konut kredisi ve 250 bin TL taşıt kredisi için güncel geri ödeme detayları ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Uzmanlar, faiz artışının kısa vadede kredi faizlerinde belirgin bir yükseliş yaratmayacağı öngörüsünde bulunuyor.

FAİZ ARTIŞI, KREDİ FAİZLERİNİ KISA VADEDE ETKİLEMEYECEK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine çıkardı. Bu karar, piyasalarda geniş yankı uyandırırken, kredi faiz oranları üzerinde kısa vadede doğrudan bir etkisi olup olmayacağı ise merak konusu oldu. Ancak, ekonomik uzmanlar, bu faiz artışının kredi faizlerini ani bir şekilde yükseltmeyeceğini, bankaların mevcut faiz oranlarında küçük değişiklikler yapabileceğini ifade ediyor. Bu noktada, kredi çekmeyi düşünen vatandaşların bankaların sunduğu faiz oranlarını daha dikkatli takip etmeleri gerektiği vurgulanıyor.

TÜKETİCİ KREDİ HACMİ YÜKSELDİ: BBDK VERİLERİNE GÖRE KREDİ TALEPLERİ ARTIŞTA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan son verilere göre, Türkiye’deki toplam tüketici kredi hacmi 20 milyar 591 milyon TL artarak 2 trilyon 206 milyar 904 milyon TL seviyesine ulaştı. Bu artış, tüketici kredilerine olan talebin yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Verilere göre, 11 Nisan 2025 haftasında kredi türleri arasında en büyük hacim ihtiyaç kredilerinde görülürken, konut kredisi ve taşıt kredisi taleplerinde de önemli artışlar yaşandı.

Kredi hacmi dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

İhtiyaç Kredisi: 1 trilyon 590 milyar 102 milyon TL

Konut Kredisi: 551 milyar 721 milyon TL

Taşıt Kredisi: 65 milyar 81 milyon TL

EN DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ: QNB FİNANSBANK ÖNE ÇIKIYOR

İhtiyaç kredisi kategorisinde, QNB Finansbank, sunduğu yüzde 3,84 faiz oranı ile piyasadaki en düşük faiz oranını sunan banka olarak dikkat çekiyor. QNB Finansbank’ın 100 bin TL tutarındaki 12 aylık ihtiyaç kredisi teklifi, kredi çekmek isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor. Aylık 11.227 TL taksit ödemesiyle 136.326 TL toplam geri ödeme yapılması gereken bu kredi, kısa vadede düşük faizle kredi çekmek isteyenler için oldukça uygun bir seçenek oluşturuyor.

EN DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ: DEVLET BANKALARI ZİRAAT VE HALKBANK’TAN

Konut kredisi alanında ise devlet bankaları Ziraat Bankası ve Halkbank, sundukları yüzde 2,59 faiz oranıyla dikkat çekiyor. 1 milyon TL tutarındaki 120 ay vadeli konut kredisi, 27.162 TL aylık taksit ödemesi ile toplamda 3 milyon 286 bin 124 TL geri ödeme gerektiriyor. Ziraat Bankası ve Halkbank, özellikle uzun vadeli konut kredisi arayışında olanlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Devlet bankalarının düşük faizli konut kredileri, ev sahibi olmak isteyenler için fırsat yaratıyor.

EN DÜŞÜK FAİZLİ TAŞIT KREDİSİ: DÜNYA KATILIM’IN YÜZDE 3,35 FAİZ ORANI

Taşıt kredisi alanında ise Dünya Katılım, yüzde 3,35 faiz oranı ile sektördeki en uygun faiz oranlarından birini sunuyor. 250 bin TL tutarındaki taşıt kredisi, 24 ay vadeli ödeme planı ile aylık 16.998 TL taksit gerektiriyor ve toplam geri ödeme 409.390 TL olarak belirleniyor. Dünya Katılım, taşıt almak isteyenler için cazip bir finansman imkanı sunuyor.

KREDİ ÇEKMEYİ PLANLAYANLAR İÇİN UYGUN FIRSATLAR DEVAM EDİYOR

Yüksek faiz oranlarına rağmen, bankalar kredi faiz oranlarını güncelleyerek farklı ihtiyaçlara yönelik cazip kredi teklifleri sunmaya devam ediyor. 18 Nisan 2025 itibarıyla, ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi alanlarında en düşük faiz oranları belirlenmiş durumda. Uzmanlar, faiz artışlarının kredi faiz oranlarında kısa vadede büyük bir değişim yaratmayacağını öngörürken, bankaların sunduğu faiz oranları, kredi çekmek isteyenler için önemli fırsatlar oluşturuyor. Kredi çekerken faiz oranlarını dikkatle incelemek ve bankaların tekliflerini karşılaştırmak, daha uygun geri ödeme koşulları sağlamak açısından kritik önem taşıyor.