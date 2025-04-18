Miras yoluyla ya da satış sonucu hisseli tapu sahibi olan vatandaşların, satış işlemlerinde ön alım (şufa) hakkından yararlanabilmeleri için 90 gün içinde başvuru yapmaları gerektiği bildirildi.

Belirtilen süre içinde başvuru yapmayan hissedarların, yasal haklarını kalıcı olarak kaybedeceği uyarısında bulunuldu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da çok sayıda taşınmaz hisseli tapu şeklinde kayıtlı bulunuyor. Uzmanlar, başta kırsal bölgeler olmak üzere hisseli mülk sahiplerinin ön alım hakkına dair yasal süreci iyi bilmesi ve hak kaybı yaşamamak için gerekli işlemleri zamanında yapması gerektiğini vurguluyor.

HİSSELİ TAPULARDA ‘ÖN ALIM HAKKI’ NEDİR?

Ön alım hakkı, bir taşınmazın birden fazla kişiye ait olması halinde devreye giren ve hissedarlara diğer paydaşların satış işlemlerine öncelikli müdahil olma imkânı tanıyan yasal bir haktır. Uygulamada “şufa hakkı” olarak da bilinen bu hak sayesinde hissedarlar, başka bir hissedarın taşınmazdaki payını üçüncü kişiye satması durumunda, bu satışı kendi lehlerine çevirme amacıyla dava açabiliyor.

Ancak bu hakkın kullanılabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Satışın noter kanalıyla hissedarlara bildirildiği tarihten itibaren 90 gün içinde mahkemeye başvurularak ön alım hakkının kullanılması zorunlu. Bu süre içinde başvuru yapılmaması halinde hissedarın şufa hakkı düşüyor ve taşınmazın satışı geçerlilik kazanıyor.

FERAGATNAME ALINMAZSA SATIŞ İPTALİ SÖZ KONUSU OLABİLİR

Uzmanlar, taşınmaz satışları sırasında diğer hissedarlardan alınacak “feragatname” belgesinin hukuki açıdan büyük önem taşıdığını belirtiyor. Feragatname, hissedarların ön alım haklarından vazgeçtiklerini belgeleyen resmi bir evraktır. Eğer satış sırasında bu belge alınmamışsa, diğer hissedarlar satıştan haberdar olduktan sonra yasal süre içinde dava açarak satışa itiraz edebiliyor.

Feragatname olmaksızın yapılan satış işlemlerinde hissedarlar, satışın kendilerine bildirildiği tarihten itibaren 90 gün içinde; satış bildirimi yapılmamışsa en geç 2 yıl içinde dava açma hakkına sahip. Bu süreler geçtikten sonra dava hakkı tamamen ortadan kalkıyor.

KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YOZGATLILARA ÖZEL UYARI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, özellikle kırsal alanlarda hisseli tapu sahipliğinin yaygın olduğu illerden biri olan Yozgat’taki vatandaşlara çağrıda bulunarak, taşınmaz satışlarında hak kaybı yaşamamaları için yasal süreleri titizlikle takip etmelerini istedi.

Yozgat merkez ve ilçelerinde, son yıllarda artan miras paylaşımı ve tarla satışları nedeniyle çok sayıda taşınmaz hisseli hale gelirken, uzmanlar bu tür durumlarda vatandaşların haklarını bilerek hareket etmesinin önemine dikkat çekiyor.

BAŞVURU NASIL YAPILMALI?

Hissedar konumundaki vatandaşların, taşınmazda gerçekleşen satış işleminin noter yoluyla kendilerine bildirildiği andan itibaren 90 gün içinde Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak ön alım hakkını kullanmak üzere dava açmaları gerekiyor. Başvuru dilekçesi ile birlikte taşınmaza ilişkin satış belgeleri, tapu kaydı ve varsa noter bildirimi gibi evrakların da sunulması gerekiyor.

Yetkililer, bu konuda vatandaşların gerekli hukuki danışmanlığı almalarını ve işlemleri eksiksiz tamamlamalarını tavsiye ediyor.