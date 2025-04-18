Dubai’de kıyılan nikâhın ardından İstanbul’da düzenlenen görkemli düğün, magazin gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu. İbrahim Tatlıses'in sahne aldığı düğüne, sanat ve iş dünyasından birçok tanınmış isim katıldı.

Düğünün ardından dikkatler, Aleyna Dalveren’in eşi Fatih Erdem’in kim olduğuna çevrildi. Peki, Fatih Erdem kimdir, ne iş yapıyor?

İŞ DÜNYASINDAN TANINAN BİR İSİM

Fatih Erdem, iş dünyasında uzun yıllardır faaliyet gösteren bir iş insanıdır. Özel yaşamı bugüne dek kamuoyundan uzak bir şekilde sürdüren Erdem, Aleyna Dalveren ile yaptığı evlilikle birlikte magazin basınının da ilgisini çekmeye başladı.

Erdem’in hangi sektörde faaliyet gösterdiğine dair net bilgiler kamuoyuyla paylaşılmamış olsa da, düğün organizasyonunun büyüklüğü ve sosyal medyada yaratılan etki, kendisinin iş dünyasında hatırı sayılır bir konumda olduğunu düşündürüyor.

DÜĞÜN SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çiftin Dubai’de gerçekleştirdiği nikâh sonrası İstanbul’da düzenlenen aşiret düğünü, sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Düğüne katılan isimler, gelin ve damadın takıları ile dikkat çeken detaylar, düğünü 2025 yılının en çok konuşulan etkinliklerinden biri haline getirdi.

Aleyna Dalveren ile yaptığı evlilik sonrası adından söz ettiren Fatih Erdem, özel yaşamını büyük oranda kamuoyundan uzak tutsa da, önümüzdeki süreçte daha fazla merak edilen bir figür haline gelmesi bekleniyor.