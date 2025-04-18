Rapora göre, Yozgat başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’nde kırkikindi yağışları etkisini göstermeye başlıyor.

Cumartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarında 3 ila 4 derecelik bir düşüş beklenirken, öğle ile ikindi saatleri arasında sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, hafta sonu plan yapan vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

YOZGAT’TA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji verilerine göre, Yozgat’ta hafta sonu hava sıcaklığı 20 derece civarında seyredecek. Cumartesi ve pazar günleri öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Özellikle kırkikindi olarak adlandırılan ve bahar mevsiminde ikindi vakitlerinde etkili olan bu yağışların, tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgede ekili alanlara can suyu olması bekleniyor.

Yozgat genelinde öğleden sonra etkisini artıracak sağanak yağışlar sırasında zaman zaman rüzgarın da kuvvetli esmesi öngörülüyor. Vatandaşlara ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

İÇ ANADOLU GENELİNDE KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI GÖRÜLÜYOR

Yozgat’ın yanı sıra İç Anadolu Bölgesi’nde Eskişehir, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevrelerinde de benzer hava koşulları bekleniyor. Bu illerde de gök gürültülü sağanak geçişlerinin hafta sonu boyunca etkili olması, sıcaklıkların ise Eskişehir’de 21, Sivas’ta 19, Kayseri’de 20 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

DİĞER BÖLGELERDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul: Parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, serin esen karayel rüzgarı etkili olacak. Sıcaklık 19 derece civarında olacak.

Ankara: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Başkentte sıcaklık 20 derece.

İzmir: Güneşli bir hava öngörülüyor, ancak akşam saatlerinde karayelin etkisiyle serinlik hissedilecek. Sıcaklık 25 derece.

Ege Bölgesi genelinde rüzgar karayele dönüyor ve bölge daha serin hissedilecek. Manisa’da sıcaklık 26, Denizli’de 28, Muğla’da 21, Afyonkarahisar’da ise 22 derece olacak.

Akdeniz Bölgesi güneşli ancak cumartesi günü etkili olacak lodos nedeniyle bunaltıcı bir hava yaşanabilir. Adana’da sıcaklık 29, Hatay’da 28, Kahramanmaraş’ta ise 26 derece olacak.

Karadeniz Bölgesinde Bolu, Kastamonu, Tokat, Bayburt, Samsun ve Trabzon çevrelerinde sağanak geçişleri bekleniyor. Bolu’da sıcaklık 22, Zonguldak’ta 18, Samsun’da 16, Trabzon’da ise 18 derece olacak.

Doğu Anadolu Bölgesinde cumartesi günü zaman zaman sağanak yağış görülecek. Erzurum’da hava 15 derece, Malatya’da ise yerel yağmurlarla birlikte sıcaklık 25 dereceyi bulacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise açık ve güneşli bir havayla hafta sonuna girecek. Diyarbakır’da sıcaklık 25, Gaziantep’te ise 27 derece olarak ölçülecek.

KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI NEDİR?

Kırkikindi yağmurları, özellikle İç Anadolu gibi karasal iklime sahip bölgelerde ilkbahar aylarında görülür. Genellikle nisan ve mayıs aylarında, öğle sonrası ve ikindi saatlerinde etkili olan bu yağışların kırk gün boyunca sürdüğüne inanılır. Bu nedenle halk arasında “kırkikindi” ismiyle anılır. Yozgat gibi tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu şehirlerde bu yağışlar, toprağın nemlenmesi ve ürünlerin gelişimi açısından büyük önem taşır.