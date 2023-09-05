Yozgat’ta dahil 81 ilde yeni eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlayacak!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin de derse telefonla giremeyeceğini belirtti. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin önemli bir açıklama geldi.

“CEP TELEFONLARIYLA DERSE GİRMEYECEKLER”

Açıklama da bulunan Tekin, "Çocuklarımızın cep telefonlarıyla ilgili okul müdürleri gerekli tedbirleri aldılar. Derse girmeden önce çocuklarımız cep telefonlarını teslim edecekler" dedi. Tekin, öğretmenlerin de öğrencilere kötü örnek olmamak için derse telefonla girmeyeceklerini söyledi.

Bakan Tekin, ayrıca şunları söyledi: "5 bin 624 yeni derslik eğitime başlıyor. Deprem bölgesi dışında 7 bin 530 dersliğimizde güçlendirme, 66 bin dersliğimizde onarım çalışması yaptık. Toplam 79 bin dersliği elden geçirdik. Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık.

“OKUL BAHÇELERİNE OYUN PARKLARI KURUYORUZ”

Geçtiğimiz hafta bir genelge gönderdik. Genelgemizde başta obeziteyi gündemimize aldık. Bu önümüzdeki dönemin önemli problemlerinden biri. Dersten önce ilkokul, ortaokul ve lisede fiziksel aktivite yapılabilmesi için çalışıyoruz. Atıl durumdaki okul bahçelerini çocukların oyun oynayabileceği bir alana dönüştürmek önemli. Asosyal çocuklarımızın sosyalleşebilmesi için yeni dönemde okul bahçelerine oyun parkları kuruyoruz.

Çocuklarımızın cep telefonlarıyla ilgili okul müdürleri gerekli tedbirleri aldılar. Derse girmeden önce çocuklar cep telefonlarını teslim edecekler. Aynı şekilde öğretmen arkadaşlardan da çocuklara kötü örnek olmamaları konusunda sınıflarda cep telefonlarını kullanmamalarını rica ettim. Çocuklar, kendilerinin veya öğretmenlerinin cep telefonlarıyla ses ve görüntü kaydını yaparak sosyal medyada paylaşıyorlardı. Bu tür davranışları istemiyoruz.

“HEM HUKUKİ HEM DE SÖZLÜ OLARAK UYARIYORUZ”

Okullarda ne kayıt ücreti ne de bağış zorunluluğu bulunmaktadır. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuki hem de sözlü olarak uyarıyoruz. Okul devamlılığı ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcıyız. Bu, eğitim-öğretim sürecini sekteye uğratan sorunlardan biridir. Yönetmeliğimiz yayın sürecindedir." İfadelerini kullandı. Haber Merkezi