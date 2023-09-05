Sivas Kongresi’nin 104 yıl dönümü kapsamında açıklama yapan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Sivas Kongresine Yozgat’ı temsilen katılan I. Dönem TBMM Yozgat Milletvekili Yusuf Bahri Tatlıoğlu’nu andı.

Başkan Yalçın açıklamasında, “Milli Mücadelenin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin 104. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık uğrunda mücadele eden tüm şehitlerimizi, Sivas Kongresine Yozgat’ı temsilen katılan I. Dönem TBMM Yozgat Milletvekilimiz Akdağmadeni’mizin değerlerinden Yusuf Bahri Tatlıoğlu’nu saygı ve rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan