Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirilen 'Geleneksel Oyunlar Tırı'nda çocuklarla bir araya geldi.

Etkinlik alanını ziyaret eden Vali Özkan, çocuklarla yakından ilgilendi ve geleneksel oyunlara eşlik etti. 10 farklı deneyim istasyonunun kurulduğu alanda Mas Güreşi, Mangala, Onikitaş ve Halat Çekme gibi federasyon branşlarının yanı sıra çuval yarışı, çember çevirme ve aşık oyunu gibi birçok geleneksel oyun yer aldı. Yüz boyama gibi etkinliklerle renklenen programda çocuklar doyasıya eğlendi.

Ziyareti sırasında açıklamada bulunan Vali Özkan, “Gençlik Spor Bakanlığımız koordinesinde, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz öncülüğünde, Gençlik Spor teşkilatımızla birlikte Geleneksel Spor Dalı Federasyonumuza ait geleneksel oyunlarımızı barındıran tırımızı Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda ağırlıyoruz. Tabii bu oyunlar bizim geçmişte çocukluğumuzda mahallede sokakta köyümüzde oynadığımız oyunlardı. Onlar geleneksel spor dalları federasyonumuz bu oyunları daha modern platformlarda daha iyi imkanlarla çocuklarımıza sunuyorlar. Çocuklarımız kadim kültürümüzden gelen bu oyunları tanımaktan oynamaktan son derece de mutlular. Ben bu vesileyle koordinasyondan dolayı Gençlik Spor İl Müdürümüze ve Geleneksel Spor Dalı Federasyonumuza katkı sunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Farklı Bir Gün Olacak”

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından getirilen 'Geleneksel Oyunlar Tırı' Yozgatlı vatandaşlar için farklı bir gün olacağının altını çizen Özkan, “Çocuklarımız farklı bir gün geçirecekler. Onların da gönülleri şen, günleri şenlik olsun. Zeka içeren, aynı zamanda kimi kuvvet, kimi söz yerindeyse yetenek barındıran oyunlarımızla tanışacaklar. Burada platformlar içerisinde çok çeşitli oyunlarımız, çok çeşitli oyun dallarımız var. Bedensel gelişimine katkı sunacağız. Hedefimiz, dileğimiz böyle. İnşallah gelecek nesiller, sağlıklı nesiller hep beraber hepimizin gayretiyle vücut ve vuku bulacak” şeklinde konuştu.

“Yozgat 17’nci İlimiz”

'Geleneksel Oyunlar Tırı' 17’nci durağın Yozgat olduğunu belirten Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyon görevlisi Gül Yeter, “Geleneksel Spor Dalları Federasyonu olarak Geleneksel Spor Kulübü'nde tesisimizde Geleneksel Oyun Şenliği yaptık. O şekilde deprem bölgelerinden başladık. Depremden etkilenen 10 ilimizden ilk durağımız Osmaniye oldu. En son Kahramanmaraş Elbistan noktasıydı. 10 ilimizi tamamladıktan sonra da 5 yerimize daha gittik. Şu an Yozgat dahil 17 şehir dolaştık. 81 il gayemiz hepsini dolaşmak. Yüzbinlerce insanın elimizden geldiğince kalplerine dokunmaya çalışıyoruz. Geleneksel çocuk oyunlarını oynatıyoruz onlara. Oyunlarımızda şu an 10 istasyonumuz var. Bir de ekstra geleneksel oyun parkurumuz var” dedi.

“Yaş Skalamız Yok”

Oyunlarda yaş skalasının olmadığını vurgulayan Yeter, “Yaş skalası aslında bakıldığı zaman yok. Yetişkinler de gelip burada oyunları oynuyorlar. Çocukluklarına iniyorlar. Çocuklar yeni oyunları deneyimliyorlar. Aşıklar oyunu var en fazla yetişkinlere hitap eden. Mas güreşi var yine yetişkinlere hitap eden. Çocukların da severek oynadığı kocaayak var. Oyunlarımızın temel amacı aslında grup halinde oynanan, birliği, beraberliği temsil eden oyunlar. Bütün oyunlar bakıldığında grup halinde oynanıyor ve arkadaşlar arasında, çocuklar arasında birlik beraberliği temsil eden oyunlardan bir tanesi oluyor bütün istasyonlarımızda” ifadelerini kullandı.