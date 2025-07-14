Adana hem konumuyla hem de kültürüyle kendi özgüdür. Yozgat ise Türkiye'nin tam ortasında bulunan doğası ve havasıyla sevilen bir şehirdir. Yolculuk esnasında Toros Dağları geçilerek güzel manzarlarla karşılaşılır. Adana-Yozgat arası kaç km işte detaylar..

Adana ile Yozgat arasındaki mesafe yaklaşık 450 kilometredir.

Yozgat-Adana Arası Özel Araçla Kaç Saat?

Özel araçla yapılan yolculuk hava şartları ve trafik normal ise 4,5 ila 5 saat arasında sürmektedir.

Adana-Yozgat Arası Otobüsle Kaç saat? Güncel Fiyat Ne Kadar?

Düzenli otobüs seferleri vardır. Otobüs yolculuğu genelde 6 saat sürmektedir. Güncel fiyatı ise 1.000 TL.

Yozgat-Adana Arası Hızlı Tren Var mı?

Yozgat-Adana arası hızlı tren bulunmamaktadır.