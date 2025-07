Can güvenliğiniz her şeyden önemlidir. Hız sınırınız aşmadan can ve mal güvenliğinizi tehlikeye atmayınız.

Ulaşım araçlarını kullanırken söylenen kurallara uyunuz. Yola çıkarken gereken önemlerini alınız.

İstanbul’a gitmişken Galata kulesine çıkmadan, Eminönü’nde balık ekmek yemeden, Ayasofya Camii tarihini hissetmeden, gün batımında Kız kulesini seyretmeden dönmeyin.

Hayırlı yolcuklar dileriz.

Yozgat – İstanbul arası karayolu, tren ve uçak ile yapılan ulaşım mevcuttur.

Yozgat - İstanbul arası 656 km’dir.

İstanbul, Türkiye’nin en büyük metropolünün yanı sıra ülkenin kültürel ve ekonomik merkezidir. Tarihi önemi ve iki kıtadaki coğrafi konumu nedeniyle restoranlar, parklar, müzeler, camiler ve tarihi yerler gibi çok çeşitli cazibe merkezleri sunmaktadır.

Özel Araç İle Yolculuk;

Yozgat – İstanbul, ortalama 7-8 saat sürmektedir. Bu durum trafiğin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

Otobüs İle Yolculuk;

Yozgat – İstanbul, ortalama 10 saat 35 dakika sürmektedir. Bu durum trafik yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

Yozgat – İstanbul otobüs ulaşımında fiyatlar ortalama 1 bin 400 TL fiyata ulaşım sağlayabilirsiniz.

Hızlı Tren İle Yolculuk;

Yozgat hızlı tren garına gitmek için Yozgat Terminalinden sefer saatlerine denk ringler vardır. Aynı şekilde terminale ring seferleri mevcut.

Yozgat – İstanbul, ortalama 4.5 saat sürmektedir. Bu yolculuk Ankara aktarmalıdır ve Ankara garı inerek İstanbul'a aktarma treni ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Yozgat – İstanbul arası uçak tercih etmek isteyenlere aktarmalı olarak yol seçeneği şöyledir;

İlk olarak Ankara’ya olan ulaşım yaparak Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaparak kara yoluyla 2 saat 30 dakika da ulaşım sağlana bilinir.