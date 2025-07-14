Mesafe Ne Kadar? Kaç Saat Sürüyor

Yozgat ile Samsun arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık 305 kilometre. Özel araçla yapılan bir yolculuk, trafik yoğunluğu ve yol koşullarına göre değişmekle birlikte ortalama 4 ila 4,5 saat sürüyor.

Yol Güzergâhı Nasıl

Yozgat’tan Samsun’a gitmek isteyen sürücüler için izlenen en yaygın güzergâh şu şekilde:

Yozgat merkezden başlayan yolculuk, ilk olarak Sorgun ve Yerköy ilçelerinden geçerek Amasya yoluna bağlanıyor.

Ardından Amasya merkez üzerinden ilerleyen güzergâh, Samsun’un güney ilçeleri olan Havza ve Kavak üzerinden devam ederek şehir merkezinde son buluyor.

Toplu Taşıma Seçeneği

Yozgat ve Samsun arasında düzenli otobüs seferleri bulunuyor. Yolculuk süresi otobüsle yaklaşık 5 saate kadar çıkabiliyor. Otobüs firmaları genellikle güzergâh üzerindeki ilçelerde de mola vererek hizmet sunuyor.

Yola Çıkmadan Dikkat!

Sürücülere, özellikle Amasya geçişlerinde virajlı ve eğimli yollarla karşılaşabilecekleri uyarısında bulunuluyor. Ayrıca yaz aylarında artan trafik yoğunluğu nedeniyle erken saatlerde yola çıkılması tavsiye ediliyor.

Alternatif Rota

Yozgat’tan Samsun’a ulaşmak isteyen bazı sürücüler, Tokat ve Turhal üzerinden ilerleyerek Karadeniz Sahil Yolu’na bağlanmayı tercih ediyor. Bu alternatif güzergâh özellikle Tokat üzerinden gitmek isteyenler için tercih sebebi olabilir. Ancak bu rota, mesafeyi bir miktar uzatabiliyor.

Güzergâh Üzerinde Öne Çıkan Yerler

Yerköy: Yolculuğun başlangıcında yer alan ve Ankara bağlantısıyla bilinen ilçe.

Amasya: Osmanlı’dan kalma mimarisi, Yeşilırmak kıyısı ve tarihi yapılarıyla görülmeye değer.

Havza: Termal kaynakları ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’ye ilk adımlarını attığı yer olarak tarihi öneme sahip.

Kavak: Samsun’a varmadan önce doğayla iç içe bir mola alanı.