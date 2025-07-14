Tokat İç Anadolu ve Karadeniz arasında köprü görevi halinde olan tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plandadır. Yozgat Tokat arası kaç km ve kaç saat sürer gibi sorular için işte detaylar..

Yozgat-Tokat Arası Kaç Km?

Yozgat ile Tokat arasındaki mesafe yaklaşık olarak 190 kilometredir. Eğer trafik çok kalabalık değilse 2,5 3 saat arasında ulaşım sağlanmaktadır. Yol güzergahı genel olarak rahattır. Fakat kış aylarında yağış ve buzlanmadan kaynaklı dikkat edilmesi gerekiyor.

Yozgat -Tokat Hızlı Tren Kaç Saat? Bilet fiyatları?

YHT kullanarak tokata 2 saat 38dk ile ulaşım sağlanmaktadır. Güncel fiyatı ise 580 TL.

Yozgat - Tokat Arası Otobüs Kaç saat? Güncel Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Yaklaşık 3 saat sürmektedir. Güncel fiyatları ise 690 TL.

Yozgat - Tokat Arası Özel Araçla Yakıt Ne Kadar Olur ?

Benzinli araç ile 211 Kilometrelik Yozgat Tokat mesafesi 13,7 Litre yakıt harcanır. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyet 702 TL.

Dizel araç ile aynı karayolu mesafesinde 12,7 Litre yakıt tüketilir. Yakıt maliyeti ise 678 TL olur. LPG'li araç ile maliyeti 424 TL olacaktır.