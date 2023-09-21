Peki, Yozgat merkez ilçesindeki Alevi köyleri nerede bulunuyor?

YOZGAT'IN ALEVİ KÖYLERİ

Yozgat'taki Alevi köyleri, özgün inançları, gelenekleri ve kültürleriyle öne çıkarlar. Yozgat'ın zengin kültürel dokusunun önemli birer parçası olan Alevi köyleri, hangileridir? İşte Yozgat'ta bulunan bazı Alevi köyleri:

YOZGAT'TA BULUNAN ALEVİ KÖYLERİ

Yozgat merkez ilçesinde tam olarak 26 adet Alevi köyü bulunmaktadır. Bu köyler arasında öne çıkanlar şunlardır: Aktaş, Büyük Mahal, Büyük İncirli ve Bayatören.

YOZGAT MERKEZ İLÇEDEKİ 26 ALEVİ KÖYÜ:

Aktaş

Büyük Mahal

Büyük İncirli

Bayatören

Çorak

Dağyenicesi

Darıcı

Dereağaçlı

Deremahal

Deremumlu

Derekışla

Güllük

Kaşkışla

Kolanlı

Köçek kömü

Kababel

Kuyumcu

Kırıksoku

Kışlaköy

Küçük İncirli

Mezraa

Pembecik

Sarımbey

Sarınıören

Tayyip

Yassıhüyük

YOZGAT'TA BAŞKA HANGİ İLÇELERDE ALEVİ KÖYLERİ VARDIR?

Yozgat merkez ilçesi dışında da diğer ilçelerde Alevi köyleri bulunmaktadır. Bu ilçeler ve köy sayıları şu şekildedir:

Sorgun’un 16 adet Alevi köyü,

Akdağmadeni’nin 11 adet Alevi köyü,

Çekerek’in 12 adet Alevi köyü,

Aydıncık’ın 9 adet Alevi köyü,

Çayıralan’ın 1 adet Alevi köyü,

Şefaatli’nin 2 adet Alevi köyü,

Kadışehri’nin 2 adet Alevi köyü,

Yerköy’ün 3 adet Alevi köyü bulunur. (Haber Merkezi)