Peki, Yozgat merkez ilçesindeki Alevi köyleri nerede bulunuyor?
YOZGAT'IN ALEVİ KÖYLERİ
Yozgat'taki Alevi köyleri, özgün inançları, gelenekleri ve kültürleriyle öne çıkarlar. Yozgat'ın zengin kültürel dokusunun önemli birer parçası olan Alevi köyleri, hangileridir? İşte Yozgat'ta bulunan bazı Alevi köyleri:
YOZGAT'TA BULUNAN ALEVİ KÖYLERİ
Yozgat merkez ilçesinde tam olarak 26 adet Alevi köyü bulunmaktadır. Bu köyler arasında öne çıkanlar şunlardır: Aktaş, Büyük Mahal, Büyük İncirli ve Bayatören.
YOZGAT MERKEZ İLÇEDEKİ 26 ALEVİ KÖYÜ:
Aktaş
Büyük Mahal
Büyük İncirli
Bayatören
Çorak
Dağyenicesi
Darıcı
Dereağaçlı
Deremahal
Deremumlu
Derekışla
Güllük
Kaşkışla
Kolanlı
Köçek kömü
Kababel
Kuyumcu
Kırıksoku
Kışlaköy
Küçük İncirli
Mezraa
Pembecik
Sarımbey
Sarınıören
Tayyip
Yassıhüyük
YOZGAT'TA BAŞKA HANGİ İLÇELERDE ALEVİ KÖYLERİ VARDIR?
Yozgat merkez ilçesi dışında da diğer ilçelerde Alevi köyleri bulunmaktadır. Bu ilçeler ve köy sayıları şu şekildedir:
Sorgun’un 16 adet Alevi köyü,
Akdağmadeni’nin 11 adet Alevi köyü,
Çekerek’in 12 adet Alevi köyü,
Aydıncık’ın 9 adet Alevi köyü,
Çayıralan’ın 1 adet Alevi köyü,
Şefaatli’nin 2 adet Alevi köyü,
Kadışehri’nin 2 adet Alevi köyü,
Yerköy’ün 3 adet Alevi köyü bulunur. (Haber Merkezi)