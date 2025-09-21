Saran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, 1964 ABD doğumlu 1987'de ABD, Kentucky Üniversitesi’nden, makine mühendisliği alanında master yaparak mezun oldu.

1988'de Türkiye’ye geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Dış İlişkiler Danışmanı olarak görev yaptı.

1989'da Saran International'ı kurdu. Lockheed Martin, Raytheon International, ESPN, Geest Inc.gibi dünya devlerinin temsilciliklerini üstlendi. 1995'te Saran Şirketler Grubu’na tekrardan döndü.

ABD’de eğitim gördüğü senelerde Kentucky Üniversitesi Yüzme Takımı’nın kaptanlığında görev alarak, iki yıl,'En Değerli Sporcu' seçildi.

1984-1985 yıllarında da Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığını yaptı. Bu dönemde kırdığı 50 metre serbest yüzme dalındaki Türkiye rekoru halen kendisine aittir.

80li yılların sonunda Türkiye’nin TV sektörü oluşurken yani yeni televizyon kanalları açılırken pazarladığı programları kolayca satabilip, çeşitlendiren Saran, dublaj stüdyolarını kurdu. Yaptığı iş öncelikle sektörün yeniliğinden kaynaklandığı için büyük bir sermaye gerektirmiyordu ve bu durumu da çok iyi kullandı.

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’a ait “Saran Medya” Türkiye’de yayınlanan spor yayınlarının yaklaşık %65'inin yayın hakkına sahiptir.

Sadettin Saran Fenerbahçe yönetimine girdi, Başkan Aziz Yıldırım’ın sağ kolu oldu. Futbol takımında işlerin kötü gitmesi, yanlış transferler aralarını açtı.

Galatasaray eski başkanı Mehmet Cansun’un çocukları ile Fehmi Naci Cansun ve Nurettin Ali Cansun ile stad reklamcılık şirketi kurmuştur.