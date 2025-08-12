Çekerek ilçesinde, belediye mülkiyetinde bulunan 2 daire ve 1 dükkan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında açık teklif usulüyle satışa sunulacak. İhale 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 14.30’da gerçekleştirilecek.

Satışa Çıkarılan Taşınmazlar

Çekerek Belediyesi’ne ait Mevlana Mahallesi 515 Ada 2 Parsel A Blok’ta bulunan 5 ve 6 numaralı daireler ile Yeniyol Mahallesi 600 Ada 1 Parsel zemin katta yer alan 11 numaralı dükkan satışa çıkarıldı.

Her bir taşınmaz için muhammen bedel 2 milyon 500 bin lira olarak belirlendi. İhaleye katılacakların, belirlenen bedelin yüzde 3’ü oranında geçici teminat yatırması gerekiyor. Buna göre, her bir taşınmaz için 75 bin lira teminat bedeli alınacak. Fiyatlara yüzde 18 KDV dahil olacak.

İhale Yeri ve Tarihi

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulüyle yapılacak. Katılımcılar, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 14.30’da Bahçelievler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:75’te bulunan Çekerek Belediye Başkanlığı’nda hazır bulunacak.