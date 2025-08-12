Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesinin ardından minibüs şarampole uçtu, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Boğanak köyü yakınlarında gerçekleşti. H.F. idaresindeki 34 BDU 306 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesinin ardından şarampole uçtu.

Kazada sürücü H.F. ile S.F., Z.A., R.F., Ş.A. ve E.A. yara aldı. Çevredekilerin ihbar etmesinin ardından olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve İmranlı Arama Kurtarma ekipleri geldi. Araçtan çıkartılan yaralılar İmranlı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.