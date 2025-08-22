Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde 350 metre derinliğinde jeotermal sondaj kuyusu açılması için ihale yapılacak.

İhale 25 Eylül’de

Boğazlıyan Belediyesi Çevre Mühendislik Birimi tarafından 1 adet 350 metre jeotermal sondaj kuyusu açılması ve kuyu bitirme testleri yapım işi için ihale düzenlenecek. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacak ihaleye teklifler yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Yapım Süresi 80 Takvim Günü

İhale, 25 Eylül 2025 Perşembe günü saat 14.00’te Boğazlıyan Belediye Başkanlığı Meclis Odası’nda gerçekleştirilecek. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden e-imza ile gönderilebilecek.

İhale kapsamında açılacak kuyunun yapım süresi, yer tesliminden itibaren 80 takvim günü olarak belirlendi. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 gün içinde işe başlanacak.

Yerli İstekliler Katılabilecek

İhaleye yalnızca yerli istekliler katılabilecek. İsteklilerin teklif mektubu, yetki belgeleri, geçici teminat ve gerekli diğer evrakları elektronik ortamda sunmaları gerekiyor. İhale dokümanı EKAP üzerinden indirilebilecek.

Benzer iş kapsamında jeotermal sondaj işleri ile madencilik ve maden üretimiyle ilgili inşaat işleri kabul edilecek. Jeoloji ve petrol mühendisliği bölümleri de benzer işe denk sayılacak bölümler arasında yer alıyor.

Teklifler, iş kalemlerinin miktarı ile teklif edilen birim fiyatların çarpımı üzerinden hesaplanacak. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.