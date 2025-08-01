İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bekçiler tarafından kentte gerçekleştirilen uygulamalarda 5 tekel bayii, 11 umuma açık yer, 12 park, 19 okul çevresi ile adliye arkasında bulunan metruk binalar denetlendi.

Ayrıca Tol Çarşı Beyazhan içerisi 9 kez, Abide İş Merkezi ise 11 kez kontrol edildi.

Terminal içerisinde yapılan denetimlerde 40 kişinin (11’i yabancı uyruklu) sorgusu yapıldı.

Uygulamalarda 1 şahıs hakkında “yoklama kaçağı/bakaya” tutanağı düzenlendi, 1 araca cezai işlem uygulandı. Ayrıca 1 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36/1’inci maddesi uyarınca (çevreye rahatsızlık vermek) idari işlem yapıldı.