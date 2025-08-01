Yozgat Valiliği, sulama kanalları, baraj ve göletlerde yüzmenin tehlikeli ve yasak olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, bu alanların serinlemek veya yüzmek için uygun olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, “Sulama kanalı, baraj ve göletler yüzmek ve serinlemek için bir oyun alanı değildir. Maksadı dışında kullanımı tehlikeli ve yasaktır” ifadelerine yer verildi.

Valilik, vatandaşlardan bu tür girişimlere şahit olmaları halinde ihlalde bulunanları uyarmaları, sonuç alınamadığında ise konuyu güvenlik güçlerine iletmelerini istedi.