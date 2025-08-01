Sarıkaya Hacı Hasan Bor Parkı’nda 1-3 Ağustos tarihleri arasında açık olacak hayır çarşısında, vatandaşların katkılarıyla çeşitli ürünler satışa sunulacak.

Sarıkaya Müftüsü Zühdü Elveren, düzenlenen etkinlikten elde edilecek gelirin hafızlık Kur’an kurslarına aktarılacağını belirtti.

Hayır çarşısına tüm vatandaşları davet eden Elveren, “Küçük bir katkı, büyük bir hayra vesile olabilir. Halkımızı hem Kur’an kurslarımıza destek olmak hem de manevi bir atmosferi paylaşmak üzere hayır çarşımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.