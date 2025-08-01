Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) binasının çevredeki mahallelerde yaşayan hanımefendilere yönelik meslek edinme ve çocuklara eğitim desteği kurslarına ev sahipliği yapacak Üçüncü Hilal Evi olarak revize edileceğini açıkladı.

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Hilal Ev Çalışmaları Sürüyor3

Ekinci, yaptığı açıklamada, “Anneler kendilerini geliştirirken çocuklarını güvenle gözlerinin önünde bırakabilecek. Hem içleri rahat olacak hem de aile bütçelerine maddi ve manevi katkı sağlayacaklar.” dedi.

Hilal Ev Çalışmaları Sürüyor

Başkan Ekinci, “Kursiyerlerimiz burada sosyalleşecek, yeni şeyler öğrenecek ve emeklerini kazanca dönüştürerek güçlü yarınlar inşa edecekler” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Emre Akses