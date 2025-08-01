Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) binasının çevredeki mahallelerde yaşayan hanımefendilere yönelik meslek edinme ve çocuklara eğitim desteği kurslarına ev sahipliği yapacak Üçüncü Hilal Evi olarak revize edileceğini açıkladı.

Ekinci, yaptığı açıklamada, “Anneler kendilerini geliştirirken çocuklarını güvenle gözlerinin önünde bırakabilecek. Hem içleri rahat olacak hem de aile bütçelerine maddi ve manevi katkı sağlayacaklar.” dedi.

Başkan Ekinci, “Kursiyerlerimiz burada sosyalleşecek, yeni şeyler öğrenecek ve emeklerini kazanca dönüştürerek güçlü yarınlar inşa edecekler” ifadelerini kullandı.