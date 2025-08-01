Kuşadası Devlet Hastanesi’nde görev yapan çocuk doktoru Ş.D.E.'nin, doğum yapan anneden yeni doğan bebeği aldığı ve evine götürdüğü öne sürüldü. Bebeğin yere düşmesiyle olay ortaya çıktı, doktor gözaltına alındı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Devlet Hastanesi’nde görevli çocuk doktoru Ş.D.E. (57) hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Edinilen bilgiye göre, 21 Temmuz’da hastanede doğum yapan Ö.K. isimli kadının bebeğini sahiplenmek isteyen doktor, doğum sonrası anneyle konuşarak bebeği aldı ve evine götürdü.

30 Temmuz’da bebeği kucağından düşüren doktor, mesai arkadaşlarının şüphelenmemesi için bir yakını aracılığıyla çocuğu hastaneye gönderdi. Bebeği kendisi muayene eden Ş.D.E., bu sırada çocuğun vücudunda morluklar olduğunu fark etti. Durumu gören hemşirelerin başhekimliğe bilgi vermesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bebeğin sağlık durumunun ağır olması üzerine, doktor Ş.D.E.’nin onayıyla çocuk Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralanmanın şüpheli bulunması üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ş.D.E. hakkında usulsüz evlat edinme ve taksirle yaralama suçlarından işlem başlatıldı. Doktor, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İfadesinde çocuğu olmadığı için evlat edinmek istediğini söyleyen doktor Ş.D.E., “Annenin rızasıyla aldım, herhangi bir para alışverişi olmadı” dedi. Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Adliyeden çıkışta açıklama yapan doktor Ş.D.E., avukatları Yunus Usta ve Ahmet Türker ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 32 yıllık hekim olduğunu belirten Ş.D.E., “Oğlumu hamilelik döneminde kaybettim. Geçen yıl evlat edinmek için girişimimiz oldu ama sonuçlanmadı. Bu yıl böyle bir çocuğun hayatına dokunma fırsatı doğdu. Ona iyi bir gelecek sunmak istedim. Talihsiz bir kaza yaşandı, hemen müdahale ettim” dedi.

Öte yandan polis ekiplerinin, bebeğin annesi Ö.K.’yi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Bebeğin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ndeki tedavisi ise sürüyor.