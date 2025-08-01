Bu önemli süreçte aday öğrencilere seslenen Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversite hayali kuran tüm gençleri Bozok ailesinin bir parçası olmaya davet etti.

“Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenci Odaklı, İhtisaslaşmış ve Akredite Bir Kurumdur”

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ihtisas üniversitesi olarak belirlenmiş, öğrenci merkezli yaklaşımı benimseyen ve Kurumsal Akreditasyon Belgesi’ne sahip seçkin bir devlet üniversitesi olduğunu vurguladı.

“Yozgat, Öğrenci İçin Güvenli ve Ulaşılabilir Bir Şehir”

Üniversitenin konumu itibarıyla öğrencilere büyük kolaylık sağladığını belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat’ın Türkiye’nin tam ortasında yer alması ve hızlı tren ağıyla Ankara başta olmak üzere birçok ile kısa sürede ulaşım sağlanabilmesi sayesinde tercih edilebilir bir şehir olduğunu ifade etti.

“Yozgat, Öğrenci İçin Güvenli Bir Yaşam Sunuyor”

Kampüste huzurlu ve samimi bir ortam sağlıyoruz. Geniş Kredi Yurtlar Kurumu yurt kapasitesi sayesinde öğrenciler barınma sorunu yaşamıyor.

“Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Avrupa Standartlarında Diploma Eki Uygulaması, Çift Anadal Ve Sobi-Ek Fırsatları”

Yozgat Bozok Üniversitesi, mezun olan öğrencilerine sunduğu Diploma Eki ile Avrupa’daki üniversitelerde eğitimine devam etmek ya da uluslararası iş dünyasında yer almak isteyen gençlere önemli bir avantaj sağlıyor. Ayrıca üniversitede sunulan çift anadal ve yandal programları ile öğrenciler birden fazla alanda uzmanlaşma imkânı elde edebiliyor.

Üniversite, öğrencilerin sadece akademik değil; sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif alanlardaki gelişimlerini de teşvik eden kapsamlı bir yaklaşımı benimsiyor. Bu anlayış doğrultusunda hayata geçirilen Sosyal ve Bilimsel Etkinlikler Diploma Eki (SOBİ-EK) uygulamasıyla, öğrencilerin ders dışı etkinlikleri belgelendirilerek mezuniyet sonrası özgeçmişlerine değer katılıyor.

“Spor Dostu Kampüs ve Gelişmiş Fiziki Altyapı”

Yozgat Bozok Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen “Spor Dostu Kampüs” projesi kapsamında bu unvana layık görülerek, öğrencilerine sadece akademik değil, fiziksel ve zihinsel anlamda da destekleyici bir ortam sunuyor. Modern spor tesisleri, açık ve kapalı alanlarda düzenlenen etkinlikler, spor kulüpleri ve kampüs içi aktivitelerle gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları teşvik ediliyor.

Ayrıca Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen denetimler sonucunda Kurumsal Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanan Yozgat Bozok Üniversitesi, kalite güvencesi konusunda da ülke genelinde sayılı üniversiteler arasında yer alıyor.

“Tercih Listenize Bozok Üniversitesi’ni Eklemeyi Unutmayın”

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, tercih yapacak aday öğrenciler için şu çağrıda bulundu: “Zorlu ve sabır gerektiren bir maratonu geride bıraktınız. Artık hayallerinizi gerçeğe dönüştüreceğiniz tercih süreci başladı. Bu önemli kararı verirken sadece bir bölümü değil, aynı zamanda yaşamınızı ve geleceğinizi seçeceksiniz. Yozgat Bozok Üniversitesi olarak sizlere sadece bir diploma değil; nitelikli eğitim, sosyal gelişim, huzurlu bir kampüs yaşamı ve güçlü bir gelecek sunuyoruz. Türkiye’nin tam ortasında, ulaşım olanakları güçlü, barınma sorunu olmayan ve her yönüyle öğrenci dostu bir üniversiteyiz. Yozgat Bozok Üniversitesi olarak biz, sizlere yalnızca bilgi aktaran değil, sizi geleceğe hazırlayan bir eğitim anlayışı sunuyoruz. Cesur olun. Hayal kurmaktan çekinmeyin. O hayalleri gerçekleştirmek için adım atmaktan korkmayın. Biz, Bozok Üniversitesi olarak bu yolculukta daima yanınızdayız. Tercih listenize Yozgat Bozok Üniversitesi’ni eklemeyi unutmayın. Sizi bilimsel, kültürel ve insani değerlerle donanmış bireyler olarak yetiştirmekten, Bozok ailesinin kıymetli bir üyesi olarak aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.”